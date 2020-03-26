"Рубин" представил руководство по коронавирусу от Слуцкого

"Рубин" в ютубе опубликовал видео с участием наставника клуба Леонида Слуцкого, который дает несколько советов фанатов в связи с пандемией коронавируса.

В ролике 48-летний специалист рекомендует избегать места скопления людей, чаще мыть руки, не касаться руками лица, дезинфицировать телефон, ограничить рукопожатия и другие советы. В видео также поучаствовали некоторые игроки команды.

Гайд по коронавирусу от Леонида Слуцкого



Меры предосторожности, которые следует соблюдать в эти непростые дни



▶️ https://t.co/juTEKKzm0x #COVID2019 #StayHome pic.twitter.com/F1VfFp4May — «Рубин» Казань (@fcrk) March 26, 2020

По последним данным, в России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом. 38 человек уже выздоровело. Зарегистрировано 2 смерти.

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