"Рубин" представил состав команды на матч 3-го тура с "Ахматом" в стиле группы "Kiss"

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"Рубин" представил состав команды на матч 3-го тура с "Ахматом" в стиле группы "Kiss"

Тренерские штабы "Рубина" и "Ахмата" представили стартовые составы 3-го тура РПЛ.

Казанский клуб опубликовал в твиттере состав команды в стиле рок-группы "Kiss".

"Рубин": Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Кварацхелия, Давиташвили, Марков.
 

Запасные: Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Акбашев, Кипиани, Макаров, Седов, Кьяртанссон, Микелтадзе.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Гащенков, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Мбенг.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Мусалов, Кадыров, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.

Начало матча - в 20:00 мск.

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