"Рубин" представил состав команды на матч 3-го тура с "Ахматом" в стиле группы "Kiss"
Тренерские штабы "Рубина" и "Ахмата" представили стартовые составы 3-го тура РПЛ.
Казанский клуб опубликовал в твиттере состав команды в стиле рок-группы "Kiss".
"Рубин": Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Кварацхелия, Давиташвили, Марков.
Запасные: Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Акбашев, Кипиани, Макаров, Седов, Кьяртанссон, Микелтадзе.
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Гащенков, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Мбенг.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Мусалов, Кадыров, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.
Начало матча - в 20:00 мск.
Не пропустите: Стали известны точные даты выхода из колонии Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Блан отклонил предложение "Зенита"
-
Орлов поделился мнением об интересе "Зенита" к Малкому
-
1
Экс-игрок "Спартака" готов возглавить клуб
-
Милевский: "Краснодар" хочет подписать Коноплянку"
-
Фелиш рассказал о первом матче в составе "Атлетико"
-
"Барселона" планирует купить Дармиана у "Манчестер Юнайтед"
-
Мамаев заявил, что читает христианского богослова чаще, чем Достоевского
-
"Рубин" представил состав команды на матч 3-го тура с "Ахматом" в стиле группы "Kiss"
-
1
Куртуа может пропустить первый матч сезона-2019/20 Ла Лиги из-за травмы
-
1
Кокорин: "Я устал от того, что много всего - и план надо выполнить на работе, и успеть потренироваться"
-
3
Стерлинг: "Сейчас я мечтаю не о капитанской повязке. Это должно произойти само собой"
-
Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии
-
К полузащитнику "Спартака" Фернандо проявляют интерес в Китае
-
Клопп рассказал о финальном этапе предсезонной подготовки
-
Лэмпард: "Я ценю поддержку фанатов, но оскорбительных песен мы не хотим"
-
Медведев: "Халк, Сантос и Барриос советовали Малкому "Зенит"
-
"Вест Хэм" продлил контракт с защитником Артуром Масуаку
-
"Андорра" Пике переведена в Сегунду Б
-
Экс-тренер сборной Италии Роберто Донадони возглавит китайский клуб
-
Годин назвал причину перехода в "Интер"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Динамо Москва
|3
|4
|8
|Арсенал Тула
|3
|4
|9
|Локомотив Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Крылья Советов
|3
|3
|13
|Тамбов
|3
|3
|14
|Ахмат
|2
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0