"Рубин" презентовал новую клубную эмблему

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"Рубин" презентовал новую клубную эмблему

Казанский "Рубин" на своём официальном сайте представил новую эмблему.

Ранее СМИ писали, что смену логотипа инициировал спонсор клуба - компания ТАИФ.

Стоит отметить, что "Рубин" меняет эмблему в пятый раз за последние семь лет.

В минувшем сезоне казанцы финишировали в РПЛ на 11-м месте.

Не пропустите: Сутормин: "Очень-очень рад оказаться в "Рубине", буду стараться приносить как можно больше пользы". | http://soccernews.ru
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