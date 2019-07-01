"Рубин" презентовал новую клубную эмблему

Казанский "Рубин" на своём официальном сайте представил новую эмблему.

Ранее СМИ писали, что смену логотипа инициировал спонсор клуба - компания ТАИФ.

Стоит отметить, что "Рубин" меняет эмблему в пятый раз за последние семь лет.

В минувшем сезоне казанцы финишировали в РПЛ на 11-м месте.

Не пропустите: Сутормин: "Очень-очень рад оказаться в "Рубине", буду стараться приносить как можно больше пользы". | http://soccernews.ru