"Рубин" принимает отлично стартовавший "Локомотив"
"Рубин" – "Локомотив"
Стадион: "Казань-Арена"
Начало матча: 20:00
Арбитр: Алексей Сухой
Один из лидеров чемпионата "Локомотив" в рамках пятого тура РФПЛ сыграет в Казани против "Рубина". Команда Бердыева постепенно оттачивает взаимопонимание в обороне, не забывая о стремительных контратаках. В прошлом матче против ЦСКА "Рубин" был очень похож на прошлогодний "Ростов", особенно во втором тайме. Казанцы быстро забили два мяча, затем закрылись и проводили опаснейшие контратаки. "Рубин" мог трижды наказать своего соперника, однако дважды армейцев спасла штанга, а Жемалетдинов не сумел пробить по пустым воротам. У ЦСКА же моментов не было, казанцы не дали развернуться атакующим игрокам московского клуба, а в концовке и вовсе стояли стеной. Ошибку, которая случилась в игре с "Зенитом", когда на последней минуте забил Дриусси, подопечные Бердыева больше не допустили.
"Рубин" с каждым матчем прибавляет, поэтому каждая команда наверняка хотела бы сыграть с ним как можно раньше. При этом казанцы уже сейчас могут создать проблемы любому сопернику.
"Локомотив" выиграл все свои четыре игры, однако три матча были против аутсайдеров. Их "железнодорожники" обыгрывали с минимальным счетом, "Анжи" и "СКА-Хабаровск" и вовсе пропускали в самой концовке. Уверенно "Локомотив" выиграл только у ЦСКА, в той игре травму получил Ари, после чего у команды стали возникать проблемы в нападении. На своем поле удалось вырвать победы над не самыми сильными соперниками, однако теперь "Локомотиву" предстоит выезд в Казань. Взломать оборону "Рубина" будет очень сложно, хотя команда Бердыева еще не находится в своей лучшей форме и пока пропускает в каждом матче.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 43 игры: 13 побед у "Локомотива", 11 – у "Рубина", 10 раз была зафиксирована ничья.
"Рубин" не проигрывает "Локомотиву" на своем поле с 2013 года.
В прошлом сезоне "Рубин" выиграл у "Локомотива" у себя дома 2:0, в Москве казанцы также были сильнее (0:1).
Ориентировочные составы:
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Камболов, Гранат, Кудряшов, Набиуллин, М'Вила, Оздоев, Цакташ, Азмун, Жонатас.
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Денисов, Тарасов, Фернандеш, Миранчук, Фарфан.
Прогноз на матч:
"Рубин" обыграл в воскресенье ЦСКА и вполне способен закрепить успех в игре с другой московской командой. "Локомотив" же постарается продолжить гонку за чемпионство с "Зенитом". После осечек "Спартака" и ЦСКА именно "железнодорожники" на данном этапе являются главными соперниками питерцев. Испытание "Рубином" позволит понять, насколько "Локомотив" готов к борьбе.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Локомотив Москва
|5
|13
|3
|Ростов
|5
|10
|4
|ЦСКА Москва
|5
|9
|5
|Ахмат
|4
|9
|6
|Уфа
|5
|9
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Краснодар
|4
|7
|9
|Рубин
|5
|7
|10
|Урал
|5
|7
|11
|Динамо Москва
|5
|4
|12
|Тосно
|5
|3
|13
|Арсенал Тула
|5
|3
|14
|СКА Хабаровск
|5
|3
|15
|Анжи
|5
|3
|16
|Амкар
|5
|1