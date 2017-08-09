"Рубин" принимает отлично стартовавший "Локомотив"

"Рубин" – "Локомотив"

Стадион: "Казань-Арена"

Начало матча: 20:00

Арбитр: Алексей Сухой

Один из лидеров чемпионата "Локомотив" в рамках пятого тура РФПЛ сыграет в Казани против "Рубина". Команда Бердыева постепенно оттачивает взаимопонимание в обороне, не забывая о стремительных контратаках. В прошлом матче против ЦСКА "Рубин" был очень похож на прошлогодний "Ростов", особенно во втором тайме. Казанцы быстро забили два мяча, затем закрылись и проводили опаснейшие контратаки. "Рубин" мог трижды наказать своего соперника, однако дважды армейцев спасла штанга, а Жемалетдинов не сумел пробить по пустым воротам. У ЦСКА же моментов не было, казанцы не дали развернуться атакующим игрокам московского клуба, а в концовке и вовсе стояли стеной. Ошибку, которая случилась в игре с "Зенитом", когда на последней минуте забил Дриусси, подопечные Бердыева больше не допустили.

"Рубин" с каждым матчем прибавляет, поэтому каждая команда наверняка хотела бы сыграть с ним как можно раньше. При этом казанцы уже сейчас могут создать проблемы любому сопернику.

"Локомотив" выиграл все свои четыре игры, однако три матча были против аутсайдеров. Их "железнодорожники" обыгрывали с минимальным счетом, "Анжи" и "СКА-Хабаровск" и вовсе пропускали в самой концовке. Уверенно "Локомотив" выиграл только у ЦСКА, в той игре травму получил Ари, после чего у команды стали возникать проблемы в нападении. На своем поле удалось вырвать победы над не самыми сильными соперниками, однако теперь "Локомотиву" предстоит выезд в Казань. Взломать оборону "Рубина" будет очень сложно, хотя команда Бердыева еще не находится в своей лучшей форме и пока пропускает в каждом матче.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 43 игры: 13 побед у "Локомотива", 11 – у "Рубина", 10 раз была зафиксирована ничья.

"Рубин" не проигрывает "Локомотиву" на своем поле с 2013 года.

В прошлом сезоне "Рубин" выиграл у "Локомотива" у себя дома 2:0, в Москве казанцы также были сильнее (0:1).

Ориентировочные составы:

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Камболов, Гранат, Кудряшов, Набиуллин, М'Вила, Оздоев, Цакташ, Азмун, Жонатас.

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Баринов, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Денисов, Тарасов, Фернандеш, Миранчук, Фарфан.

Прогноз на матч:

"Рубин" обыграл в воскресенье ЦСКА и вполне способен закрепить успех в игре с другой московской командой. "Локомотив" же постарается продолжить гонку за чемпионство с "Зенитом". После осечек "Спартака" и ЦСКА именно "железнодорожники" на данном этапе являются главными соперниками питерцев. Испытание "Рубином" позволит понять, насколько "Локомотив" готов к борьбе.

Вячеслав Горбачев

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