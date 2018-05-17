"Рубин" принял решение по Подберезкину

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"Рубин" принял решение по Подберезкину

"Рубин" принял решение о выкупе трансфера на полузащитника "Краснодара" Вячеслава Подберезкина, сообщают российские СМИ.

Сумма трансфера не разглашается. Казанский клуб воспользовался имеющимся у него правом выкупа игрока.

Напомним, что 25-летний Подберезкин перешел в "Рубин" зимой на правах аренды, провел 7 матчей и забил 1 гол. 

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