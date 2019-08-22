"Рубин" продал картонного Сутормина почти вдвое дороже, чем настоящего
"Рубин" продал на аукционе картонную фигуру полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина, об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Необычный лот был куплен за 85 тысяч рублей. Примечательно, что это в 1,7 раза больше, чем казанцы заработали на трансфере в "Зенит" настоящего игрока.
Ранее "Рубин" пообещал все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается.
Напомним, что в связи со странной суммой сделки в размере 50 тысяч рублей выплаты академиям и клубам, в которых футболист проходил подготовку, составили 5500 рублей.
Не пропустите: Президент "Оренбурга" - о трансфере Сутормина за 50 тысяч рублей: "Ничего особенного здесь нет". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Краснодар" надолго теряет Кабелла. Игрок передвигается на костылях
-
Что должен поменять Фрэнк Лэмпард после провального начала сезона? Он пытается построить атакующую команду, но один элемент все портит
-
Навас обратился к руководству "Реала" с просьбой продать его
-
"Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов
-
"Интер" готов отпустить Икарди в "Наполи"
Лента новостей
-
Арбитр удалил Руни с поля после просмотра VAR
-
Луис Суарес решил завершить карьеру в клубе МЛС
-
"Рубин" продал картонного Сутормина почти вдвое дороже, чем настоящего
-
"Вспомните пример с "Барселоной" и ПСЖ": Ари верит в камбэк "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом"
-
"Реал" предложил за Неймара троих футболистов с доплатой
-
"Краснодар" надолго теряет Кабелла. Игрок передвигается на костылях
-
"Мы сыграли авантюрно": тренер "Краснодара" прокомментировал разгромное поражение от "Олимпиакоса" в квалификации Лиги Чемпионов
-
Что должен поменять Фрэнк Лэмпард после провального начала сезона? Он пытается построить атакующую команду, но один элемент все портит
-
Главные новости дня: 21 августа
-
Навас обратился к руководству "Реала" с просьбой продать его
-
Быстров: "Краснодар" пытался играть во что-то, наверное, в футбол"
-
Нападающий "Галатасарая" Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды
-
1
Гризманн не против перехода Неймара в "Барселону"
-
Полузащитник "Олимпиакоса" Масурас прокомментировал разгромную победу над "Краснодаром"
-
1
Аршавин вспомнил о своем покере в ворота "Ливерпуля"
-
"Янг Бойз" сыграл вничью с "Црвеной Звездой", а загребское "Динамо" обыграло "Русенборг"
-
Рибери поделился впечатлениями от перехода в "Фиорентину"
-
1
"Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов
-
"Интер" готов отпустить Икарди в "Наполи"
-
Фелиш справил нужду у дерева на тренировке "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2