"Рубин" продал картонного Сутормина почти вдвое дороже, чем настоящего

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"Рубин" продал картонного Сутормина почти вдвое дороже, чем настоящего

"Рубин" продал на аукционе картонную фигуру полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина, об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Необычный лот был куплен за 85 тысяч рублей. Примечательно, что это в 1,7 раза больше, чем казанцы заработали на трансфере в "Зенит" настоящего игрока.

Ранее "Рубин" пообещал все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается.

Напомним, что в связи со странной суммой сделки в размере 50 тысяч рублей выплаты академиям и клубам, в которых футболист проходил подготовку, составили 5500 рублей.

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