"Рубин" продаст самых высокооплачиваемых футболистов команды

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"Рубин" продаст самых высокооплачиваемых футболистов командыГенеральный директор "Рубина" Рустам Сайманов рассказал о финансовом положении дел в клубе.

"Не секрет, что у нас есть проблема с фэйр-плей, которая появилась не сейчас. Она тянется с 2014 года. Тогда, по результатам проверки УЕФА по соблюдениям правил финансового фэйр-плей, нам дали три года отсрочки для исправления нарушений. 

Теперь мы ждем решения второй палаты, и они уже будут решать, как нас наказать. Мы будем бороться за то, чтобы нас просто оштрафовали. Потому что мы очень многое сделали к новому сезону. Мы реально уменьшили платежную ведомость, существенно сократили бюджет. 

И мы продолжаем эту работу, меняем зарплаты игроков. Мы постараемся расстаться с некоторыми высокооплачиваемыми футболистами и оптимизировать затраты", - сказал он.

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