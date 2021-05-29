"Рубин" продлил контракт с 21-летним защитником

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Казанский "Рубин" объявил о подписании нового контракта с левым защитником Данилом Степановым.

21-летний футболист теперь связан с клубом соглашением до мая 2023 года.

Также "Рубин" сообщил об уходе фулбека в аренду на сезон 2021/22 - он будет выступать за тульский "Арсенал".

Минувший сезон Степанов провёл в "Роторе", в его активе 22 матча, 1 гол и 1 ассист.

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