"Рубин" продлил контракт с Кузьминым

Казанский "Рубин" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Олегом Кузьминым.

"Рад, что остаюсь в "Рубине". Постараюсь оправдать доверие и буду делать всё возможное, как и всегда делал, чтобы "Рубин" боролся за самые высокие места. Перед тем, как продлить контракт, был разговор с Курбаном Бекиевичем. Он сказал, что мы, опытные футболисты, которые в команде не первый год, должны помочь создать тот коллектив, тот кулак, который поможет решать поставленные задачи. Все мысли сейчас только о том, чтобы "Рубин" как можно лучше провёл этот сезон" - сказал после подписания соглашения 36-летний футболист.

Стоит отметить, что детали нового контракта Кузьмина пока не раскрываются.

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