"Рубин" продлил контракт с основным защитником

Пресс-служба казанского "Рубина" на официальном сайте объявила о продлении контракта со шведским защитником Карлом Старфельтом.

Новое соглашение между российским клубом и футболистом будет действовать до лета 2024 года. Прежний контракт истекал летом 2023 года.

Старфельт перешел в "Рубин" летом 2019 года из "Гетеборга" за один миллион Евро. В нынешнем сезоне 25-летний швед провел за казанский клуб 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Ранее играл за "Броммапойкарну". За сборную Швеции сыграл два матча.

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