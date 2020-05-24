"Рубин" продлил контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым

Казанский "Рубин" подписал новый контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым, сообщает Telegram-канал "Футбольный Биги".

По данным источника, новое соглашение между футболистом и казанским клубом будет действовать до окончания этого сезона. Прежний контракт игрока истекал в конце июня.

Тарасов перешел в "Рубин" в зимнее трансферное окно в статусе свободного агента. Хавбек прошел три предсезонных сбора с казанцами и подписал с клубом контракт. Через пару дней после подписания соглашения футболист получил перелом ноги и выбыл из строя на несколько месяцев. В настоящее время он восстанавливается после травмы.

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