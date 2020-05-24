"Рубин" продлил контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым

Теги дмитрий тарасоврубин

"Рубин" продлил контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым

Казанский "Рубин" подписал новый контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым, сообщает Telegram-канал "Футбольный Биги".

По данным источника, новое соглашение между футболистом и казанским клубом будет действовать до окончания этого сезона. Прежний контракт игрока истекал в конце июня.

Тарасов перешел в "Рубин" в зимнее трансферное окно в статусе свободного агента. Хавбек прошел три предсезонных сбора с казанцами и подписал с клубом контракт. Через пару дней после подписания соглашения футболист получил перелом ноги и выбыл из строя на несколько месяцев. В настоящее время он восстанавливается после травмы.

Не пропустите: Дмитрий Тарасов впервые после травмы вышел на поле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

БАТЭ выиграл Кубок Беларуси, забив победный гол на 121 минуте

БАТЭ выиграл Кубок Беларуси, забив победный гол на 121 минуте

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов