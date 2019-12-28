"Рубин" продлил контракты с двумя основными игроками

Теги рубинфилип уремовичюрий дюпин

"Рубин" продлил контракты с двумя основными игроками
Казанский "Рубин" продлил контракты с вратарем Юрием Дюпиным и защитником Филипом Уремовичем, сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер подписал соглашение до лета 2023 года, хорват - до лета 2024 года.

31-летний Дюпин перешел в "Рубин" летом 2019 из "Анжи". В этом сезоне он провел за казанский клуб 19 матчей во всех турнирах и пропустил 21 гол. В семи матчах вратарь сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

22-летний Уремович играет за "Рубин" с 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей за казанцев.

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