"Рубин" провел первую тренировку под руководством Слуцкого в Турции

"Рубин" сегодня, 13 января, провел первую тренировку под руководством главного тренера Леонида Слуцкого. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Казанцы готовятся ко второй части сезона в Турции.

Напомним, в Белек отправились 25 футболистов казанского клуба. Плюс Владислав Масальский, Кирилл Косарев и Дмитрий Тарасов.

После 19 туров РПЛ "Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице.

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