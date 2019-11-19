"Рубин" пытается перехватить трансферную цель ЦСКА

"Рубин" включился в борьбу за полузащитника "Нефтехимика" Дениса Макарова, сообщают российские СМИ.

Казанский клуб сделал предложение о трансфере 21-летнего футболиста. Его детали пока неизвестны.

Ранее утверждалось, что ЦСКА уже согласовал покупку хавбека за сумму около 21 миллиона рублей.

Макаров забил 11 голов в 19 матчах текущего розыгрыша ФНЛ. Он является лучшим бомбардиром "Нефтехимика".

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