"Рубин" пытается подписать египетского полузащитника

Казанский "Рубин" заинтересован в аренде хавбека "Эль-Гуны" Ахмеда Хамди, об этом сам футболист рассказал изданию Kingfut.

По словам 22-летнего египтянина, российский клуб готов позаимствовать его до конца сезона с правом последующего выкупа.

Игрок утверждает, что у "Эль-Гуны" с 30 сентября на руках официальное предложение от "Рубина".

Рыночная стоимость Хамди оценивается в 250 тысяч евро. За клубную карьеру он забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.

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