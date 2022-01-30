"Рубин" расстался с Деспотовичем
Фото: сайт "Рубина"/Автор неизвестен
Сербский нападающий Джордже Деспотович покинул "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Стороны договорились о досрочном разрыве контракта. Таким образом, форвард стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
29-летний Деспотович выступал за "Рубин" с лета 2020 года. Всего он провел за клуб 36 матчей и забил 15 голов. Ранее играл за "Црвену Звезду", "Сопот", "Спартак" (Суботица), "Локерен", вновь "Црвену Звезду", "Жетысу", "Кайрат", "Астану", "Тобол" и "Оренбург".
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