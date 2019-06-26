"Рубин" расстался с экс-хавбеком "Спартака" Пантелеевым

Теги рубинвладислав пантелеев

"Рубин" расстался с экс-хавбеком "Спартака" Пантелеевым
Казанский "Рубин" разорвал контракт с полузащитником Владиславом Пантелеевым, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, который действовал до 2022 года. Клуб поблагодарил игрока и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

22-летний Пантелеев является воспитанником "Спартака". В "Рубин" футболист перешел в минувшее зимнее трансферное окно. В прошлом сезоне он провел за казанский клуб пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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