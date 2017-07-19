"Рубин" расстался с Котуньо

Казанский "Рубин" на своём официальном сайте объявил об уходе уругвайского защитника Гильермо Котуньо.

Отмечается, что контракт с 22-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Котуньо выступал за "Рубин" с 2015 года, сыграл 40 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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