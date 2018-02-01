"Рубин" расстался с Сонгом

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"Рубин" расстался с Сонгом

Камерунский полузащитник Александр Сонг расторг соглашение с "Рубином", сообщает Transfermarkt.

Футболист и клубы достигли соглашения о разрыва контракта по обоюдному согласию.

В данный момент 30-летний Сонг поддерживает форму в расположении "Арсенала".

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