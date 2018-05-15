"Рубин" расстался с вратарем Рыжиковым, который отыграл за клуб 10 лет

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"Рубин" расстался с вратарем Рыжиковым, который отыграл за клуб 10 лет
Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков покинул клуб, сообщает официальный сайт казанцев.

"Он был стеной 10 лет. Мы говорим: "До свидания!", но не прощаемся", – говорится в заявлении "Рубина".

Контракт голкипера с клубом истекает летом и он отказался подписывать новое соглашение с понижением зарплаты.

37-летний Рыжиков выступал за "Рубин" с 2008 года, провел за клуб 359 матчей, отстояв "на ноль" в 152 из них. С казанским клубом он дважды становился чемпионом России, Кубок России и два Суперкубка России.

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