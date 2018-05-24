"Рубин" расстался со своим ветераном

Казанский "Рубин" на своем официальном сайте объявил о расставании с защитником Олегом Кузьминым.

Контракт 37-летнего бека с клубом из столицы Татарстана истекает летом текущего года. В "Рубине" приняли решение не продлевать сотрудничество с ветераном.

В казанский клуб Кузьмин пришел в 2010-м году. С тех пор за команду он сыграл 203 матча и забил 7 мячей.

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