"Рубин" расстанется с еще одним футболистом

Теги рубинсослан джанаев

"Рубин" расстанется с еще одним футболистом

Голкипер "Рубина" Сослан Джанаев в ближайшее время может покинуть клуб.

Сообщается, что казанский клуб взял курс на уменьшение зарплатной ведомости, однако Джанаев не согласился на понижение оклада.

Напомним, что у Джанаева и Владимира Граната самые высокие зарплаты в клубе, но последний согласился уменьшить ее в три раза.

В нынешнем сезоне Джанаев принял участие в четырех матчах.

Читайте также: "Рубин" объявил о расставании с игроком сборной России. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" готова расстаться с одним из лидеров команды ради возвращения Неймара

"Барселона" готова расстаться с одним из лидеров команды ради возвращения Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов