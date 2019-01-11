"Рубин" расстанется с еще одним футболистом

Голкипер "Рубина" Сослан Джанаев в ближайшее время может покинуть клуб.

Сообщается, что казанский клуб взял курс на уменьшение зарплатной ведомости, однако Джанаев не согласился на понижение оклада.

Напомним, что у Джанаева и Владимира Граната самые высокие зарплаты в клубе, но последний согласился уменьшить ее в три раза.

В нынешнем сезоне Джанаев принял участие в четырех матчах.

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