"Рубин" расторг контракт с Башкировым

"Рубин" расторг контракт с полузащитником Евгением Башкировым. Об этом сообщается на официальном сайте казанцев.

Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

28-летний Башкиров играл в "Рубине" с января 2019 года. За это время он сыграл 25 матчей, отметившись 1 голом и сделав 1 ассист.

Не пропустите: Игроки "Рубина" поддержали травмированного Тарасова| http://soccernews.ru