"Рубин" расторг контракт с грузинским легионером

Фото твиттер "Рубина"

Казанский "Рубин" в своём официальном твиттере объявил об уходе из клуба полузащитника Зурико Давиташвили.

Контракт с 20-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию. Таким образом, грузин стал свободным агентом.

Стоит отметить, что соглашение хавбека, чья рыночная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро, было рассчитано до 2023 года.

Давиташвили провёл один сезон в "Рубине" (2 гола в 28 матчах) и один в аренде в "Роторе".

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