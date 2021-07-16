"Рубин" расторг контракт с грузинским легионером
Фото твиттер "Рубина"
Казанский "Рубин" в своём официальном твиттере объявил об уходе из клуба полузащитника Зурико Давиташвили.
Контракт с 20-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию. Таким образом, грузин стал свободным агентом.
Стоит отметить, что соглашение хавбека, чья рыночная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро, было рассчитано до 2023 года.
Давиташвили провёл один сезон в "Рубине" (2 гола в 28 матчах) и один в аренде в "Роторе".
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