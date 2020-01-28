"Рубин" расторг контракт с хавбеком

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"Рубин" расторг контракт с хавбеком

Казанский "Рубин" на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Романа Акбашева.

Клуб решил расторгнуть контракт с 28-летним футболистом и предоставить ему статус свободного агента.

Без команды хавбек оставался недолго - практически сразу же он перешёл в "Нефтехимик", который идёт пятым в ФНЛ.

Акбашев выступал за "Рубин" с января 2019 года, сыграл 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 600 тысяч евро.

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