"Рубин" расторг контракт с испанским футболистом

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"Рубин" расторг контракт с испанским футболистом

Испанский защитник Хосе Мануэль Флорес (Чико Флорес) расторг контракт с "Рубином"

"ФК "Рубин" благодарит игрока за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере", - написала пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что у игрока ссора с тренером из штаба Курбана Бердыева. Кроме того, испанец был недоволен задержкой зарплаты. 

Чико Флорес перешел в "Рубин" из "Гранады" в 2018 году. Он участвовал всего в 8 матчах, отметившись одним ассистом.  

А еще: "Реал" возобновил интерес к игроку "Баварии"| http://soccernews.ru

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