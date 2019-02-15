"Рубин" расторг контракт с испанским футболистом

Испанский защитник Хосе Мануэль Флорес (Чико Флорес) расторг контракт с "Рубином".

"ФК "Рубин" благодарит игрока за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере", - написала пресс-служба клуба.

«Рубин» и Чико Флорес расторгли контракт по обоюдному согласию сторон



Мы благодарим Чико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/K8X0FCaQJX — «Рубин» Казань (@fcrk) 15 февраля 2019 г.

Ранее сообщалось, что у игрока ссора с тренером из штаба Курбана Бердыева. Кроме того, испанец был недоволен задержкой зарплаты.

Чико Флорес перешел в "Рубин" из "Гранады" в 2018 году. Он участвовал всего в 8 матчах, отметившись одним ассистом.

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