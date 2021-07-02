"Рубин" разгромил "Нижний Новгород" в товарищеском матче
Фото твиттер "Рубина"
В рамках подготовки к новому сезону состоялась контрольная игра между двумя командами РПЛ - "Рубином" и "Нижним Новгородом".
Казанцы победили соперника со счётом 3:0 благодаря голам Хвици Кварацхелии и Ивана Игнатьева.
"Нижний Новгород" (Россия) – "Рубин" (Россия) - 0:3
Голы: 0:1 - Кварацхелия (32, пенальти), 0:2 – Игнатьев (75, пенальти), 0:3 – Игнатьев (85).
"Нижний Новгород": Нигматуллин (Анисимов, 46), Гоцук, Каккоев, Пенчиков, Горбунов, Калинский, Сапета (Маляров, 46), Югалдин (Шарипов, 46), Симонян, Ткачук (Гогличидзе, 46), Сулейманов.
"Рубин": Исмагилов, Зотов (Давиташвили, 65), Уремович (Бегич, 53), Старфельт (Костюков, 65), Зуев, Абильгор (Суриков, 65), Бакаев (Нижегородов, 65), Кварацхелия (Мацукатов, 65), Хван Ин Бом (Шатов, 46; Сайто, 53), Деспотович (Мусаев, 65), Хакшабанович (Игнатьев, 65).
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