"Рубин" разгромил "Уфу", одержав третью подряд победу в РПЛ

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"Рубин" разгромил "Уфу", одержав третью подряд победу в РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" на выезде разгромил "Уфу" со счетом 3:0. Победу казанцам принесли голы Дениса Макарова, Хвичи Кварацхелии и Ильи Самошникова.

"Рубин" одержал третью победу подряд и с 37 очками вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" (14) осталась в зоне вылета на 15-й позиции.

"Уфа" Уфа - "Рубин" Казань - 0:3 (0:2)
Голы: Макаров, 30 - 0:1, Кварацхелия, 42 - 0:2, Самошников, 74 - 0:3

"Уфа": Беленов, Йокич, Бауэр (Морозов, 46), Плиев, Табидзе, Голубев, Милетич, Камилов (Иванов, 46), Жамалетдинов (Сысуев, 75), Андрич, Кротов.

"Рубин": Дюпин, Самошников, Старфельт, Зотов, Уремович, Макаров, Кварацхелия, Абильгор, Шатов, Костюков, Деспотович.

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