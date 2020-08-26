"Рубин" разгромил "Уфу" в матче РПЛ
В рамках 5-го тура РПЛ "Рубин" уверенно разобрался с "Уфой".
Благодаря победе казанский клуб вышел на седьмое место, "Уфа" идет 13-й.
"Рубин" - "Уфа" 3:0
Голы: Хван Ин Бом, 47 - 1:0, Макаров, 56 - 2:0, Макаров, 69 - 3:0
"Рубин": Дюпин, Старфельт, Меркулов, Уремович (Тарасов, 87), Зуев (Самошников, 84), Абильгор, Кварацхелия, Бакаев (Макаров, 46), Евтич, Шатов (Хван Ин Бом, 46), Деспотович (Игнатьев, 84).
"Уфа": Беленов, Сухов (Безденежных, 63), Никитин, Аликин, Данченко, Голубев (Фольмер, 63), Алиев, Тилль, Неделчару, Вомбергар (Агаларов, 73; Белоусов, 78), Бизяк (Жамалетдинов, 62).
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