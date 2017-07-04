"Рубин" решил расстаться с дорогостоящими легионерами

Теги рубинкарлос самбраносерхио санчесалекс сонг

"Рубин" решил расстаться с дорогостоящими легионерамиКазанский "Рубин" решил расстаться со своими дорогостоящими легионерами, информируют Известия.

По сведениям издания, "красно-зеленые" намерены выставить на трансфер сразу четырех своих футболистов, имена которых не называются. Предположительно кадровая чистка может затронуть защитников Карлоса Самбрано и Серхио Санчеса, а также хавбеков Максима Лестьенна, Алекса Сонга и Рубена Рочину.

Напомним, Настасич не перейдет в "Зенит". | soccernews.ru

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