"Рубин" решил расстаться с дорогостоящими легионерами

Казанский "Рубин" решил расстаться со своими дорогостоящими легионерами, информируют Известия.

По сведениям издания, "красно-зеленые" намерены выставить на трансфер сразу четырех своих футболистов, имена которых не называются. Предположительно кадровая чистка может затронуть защитников Карлоса Самбрано и Серхио Санчеса, а также хавбеков Максима Лестьенна, Алекса Сонга и Рубена Рочину.

Напомним, Настасич не перейдет в "Зенит". | soccernews.ru