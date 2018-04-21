"Рубин" – "Ростов" - 1:1 (обзор)

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"Рубин" – "Ростов" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Ростовом".

Не пропустите: "Рубин" сыграл вничью с "Ростовом". | http://soccernews.ru

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1 Локомотив Москва 26 56
2 Спартак Москва 26 50
3 ЦСКА Москва 26 48
4 Зенит Санкт-Петербург 26 48
5 Краснодар 26 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 26 35
8 Арсенал Тула 26 35
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 31
11 Ростов 27 31
12 Динамо Москва 26 30
13 Амкар 26 28
14 Анжи 27 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
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