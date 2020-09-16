"Рубин" с трудом обыграл клуб ПФЛ в Кубке России

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России казанский "Рубин" на выезде обыграл клуб ПФЛ новороссийский "Черноморец" со счетом 4:2. Победу казанцам принесли голы Ивана Игнатьева, Хван Ин Бома и дубль Дениса Макарова. У "Черноморца" отличились Мурад Омаров и Иван Матюшенко.

"Черноморец" Новороссийск – "Рубин" Казань - 2:4 (1:1)

Голы: Омаров, 7 - 1:0, Бегич, 25 - 1:1, Хван Ин Бом, 52 - 1:2, Макаров, 62 - 1:3, Матюшенко, 69 - 2:3, Макаров, 89 - 2:4

"Рубин": Медведев, Самошников, Старфельт, Бегич, Зотов, Тарасов, Йевтич, Хван Ин Бом, С. Бакаев (Макаров, 61), Коновалов, Игнатьев (Косарев, 72)

Не пропустите: "Урал" разгромил "Волгу", "Сочи" на выезде переиграл пермскую "Звезду" в Кубке России. | http://soccernews.ru