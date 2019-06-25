"Рубин" сделал предложение Глушакову

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"Рубин" сделал предложение Глушакову

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков может оказаться в "Рубине", сообщают российские СМИ.

Казанский клуб предлагает 32-летнему футболисту контракт, по которому он сможет зарабатывать 3 миллиона рублей в месяц плюс бонусы.

Если хавбек даст согласие, то его зарплата по сравнению с окладом в "Спартаке" уменьшится в 6 раз.

Отмечается, что "Рубин" ищет авторитетного игрока, который смог бы сплотить команду. Глушакова в Казани считают подходящей для этого кандидатурой.

Не пропустите: Глушаков определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
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