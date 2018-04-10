"Рубин" сделал заявление по будущему Бухарова

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"Рубин" сделал заявление по будущему Бухарова

"Рубин" сделал заявление по будущему нападающего Александра Бухарова, который тренируется с командой.

"Александр Бухаров сегодня провёл первую тренировку после травмы. Клуб пошёл игроку навстречу и разрешил тренироваться вместе с командой и набирать форму. О подписании контракта речь не идёт" - говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Напомним, что с февраля Бухаров является свободным агентом. Последним его клубом был "Ростов". | http://soccernews.ru

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