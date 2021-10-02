"Рубин" сенсационно уступил "Нижнему Новгороду"

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В рамках 10-го тура РПЛ казанский "Рубин" на своём поле неожиданно проиграл "Нижнему Новгороду".

Команда Леонида Слуцкого в начале второго тайма не реализовала пенальти - удар Хвичи Кварацхелии отразил вратарь. Зато подопечные Александра Кержакова свой шанс использовали - на 61-й минуте 11-метровый забил Николай Калинский.

"Рубин" – "Нижний Новгород" - 0:1

Гол: 0:1 – 61, пенальти Калинский.

"Рубин": Дюпин, Зотов, Тальби, Нижегородов (Игнатьев, 88), Самошников (Кварацхелия, 28), Дрейер, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Бакаев (Деспотович, 62), Костюков, Онугха.

"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Ткачук, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев (Пенчиков, 73), Берковский (Масоэро, 66), Могилевец (Горбунов, 54), Калинский, Шарипов, Эннин (Балай, 46).

Благодаря победе "Нижний Новгород" обошёл "Рубин" в турнирной таблице РПЛ и теперь занимает 7-е место, отправив соперника на 8-ю позицию.

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