"Рубин" - "СКА-Хабаровск" - 3:1 (обзор)

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"Рубин" - "СКА-Хабаровск" - 3:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Рубином" и "СКА-Хабаровск".

Читайте также: "Рубин" одержал победу над "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Урал 20 25
8 Арсенал Тула 20 25
9 Ахмат 19 25
10 Рубин 20 23
11 Динамо Москва 20 22
12 Ростов 19 22
13 Амкар 19 21
14 Тосно 19 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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