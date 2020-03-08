"Рубин" Слуцкого проиграл "Крыльям Советов" в матче РПЛ

Теги крылья советоврубин

"Рубин" Слуцкого проиграл "Крыльям Советов" в матче РПЛ

В матче 21-го тура чемпионата России самарские "Крылья Советов" на выезде обыграли казанский "Рубин", который возглавляет Леонид Слуцкий.

Единственный гол был забит на 42-й минуте, отличился Денис Попович. Через несколько минут казанцы остались вдесятером, был удален Хвичи Кварацхелия. В конце матча составы уравнялись, красную карточку получил Антон Зиньковский.

Благодаря победе "Крылья Советов" покинули зону вылета и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Рубин" остался в зоне переходных матчей и занимает 14-ю позицию.

"Рубин" Казань – "Крылья Советов" Самара - 0:1 (0:1)
Гол: Попович, 42 - 0:1

"Рубин": Дюпин, Старфельт, Пабло, Данченко, Зуев, Кварацхелия, Коновалов, Подберезкин, Евтич (Макаров, 59), Давиташвили, Игнатьев.

"Крылья Советов": Фролов, Чернов, Зеффан, Анюков, Карпов, Кабутов (Глушенков, 57), Антон, Попович, Зиньковский, Тимофеев, Радоньич.

Удаления: Кварацхелия (45), Зиньковский (81).

Не пропустите: Арбитр не смог посмотреть повтор момента во время матча "Рубин" - "Крылья Советов", так как на экране была эмблема РФС. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Слава или деньги? ПСЖ предлагает Мбаппе новый контракт, но тот недоволен нынешним положением клуба - французские СМИ уже добыли первые инсайды

Слава или деньги? ПСЖ предлагает Мбаппе новый контракт, но тот недоволен нынешним положением клуба - французские СМИ уже добыли первые инсайды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Урал Урал 20 25
9 Уфа Уфа 20 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
11 Оренбург Оренбург 20 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Рубин Рубин 21 20
15 Ахмат Ахмат 20 20
16 Сочи Сочи 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов