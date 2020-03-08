"Рубин" Слуцкого проиграл "Крыльям Советов" в матче РПЛ

В матче 21-го тура чемпионата России самарские "Крылья Советов" на выезде обыграли казанский "Рубин", который возглавляет Леонид Слуцкий.

Единственный гол был забит на 42-й минуте, отличился Денис Попович. Через несколько минут казанцы остались вдесятером, был удален Хвичи Кварацхелия. В конце матча составы уравнялись, красную карточку получил Антон Зиньковский.

Благодаря победе "Крылья Советов" покинули зону вылета и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Рубин" остался в зоне переходных матчей и занимает 14-ю позицию.

"Рубин" Казань – "Крылья Советов" Самара - 0:1 (0:1)

Гол: Попович, 42 - 0:1

"Рубин": Дюпин, Старфельт, Пабло, Данченко, Зуев, Кварацхелия, Коновалов, Подберезкин, Евтич (Макаров, 59), Давиташвили, Игнатьев.

"Крылья Советов": Фролов, Чернов, Зеффан, Анюков, Карпов, Кабутов (Глушенков, 57), Антон, Попович, Зиньковский, Тимофеев, Радоньич.

Удаления: Кварацхелия (45), Зиньковский (81).

Не пропустите: Арбитр не смог посмотреть повтор момента во время матча "Рубин" - "Крылья Советов", так как на экране была эмблема РФС. | http://soccernews.ru