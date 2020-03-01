"Рубин" Слуцкого сыграл вничью с "Тамбовом"

Теги рубинтамбов

"Рубин" Слуцкого сыграл вничью с "Тамбовом"

В матче 20-го тура чемпионата России "Тамбов" и казанский "Рубин" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Тамбов" остался на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка. "Рубин" по-прежнему находится в зоне переходных матчей, имея в активе 20 очков.

"Тамбов" – "Рубин" - 0:0

"Тамбов": Шелия, Филин, Ойеволе, Каплиенко, Тетрашвили, Костюков, Килин, Мелкадзе, Чуперка, Грицаенко, Обухов.

"Рубин": Дюпин, Старфельт, Данченко, Пабло, Евтич (Бакаев, 68), Подберезкин, Абильгор (Давиташвили, 62), Зуев, Кварацхелия, Коновалов, Игнатьев.

Не пропустите: "Сочи" разгромил "Арсенал" в молодежном первенстве. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке

У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Ростов Ростов 20 35
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 19 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Урал Урал 20 25
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
8 Уфа Уфа 19 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 20 22
12 Ахмат Ахмат 20 20
13 Рубин Рубин 20 20
14 Оренбург Оренбург 19 20
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов