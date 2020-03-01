"Рубин" Слуцкого сыграл вничью с "Тамбовом"

В матче 20-го тура чемпионата России "Тамбов" и казанский "Рубин" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Тамбов" остался на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка. "Рубин" по-прежнему находится в зоне переходных матчей, имея в активе 20 очков.

"Тамбов" – "Рубин" - 0:0

"Тамбов": Шелия, Филин, Ойеволе, Каплиенко, Тетрашвили, Костюков, Килин, Мелкадзе, Чуперка, Грицаенко, Обухов.

"Рубин": Дюпин, Старфельт, Данченко, Пабло, Евтич (Бакаев, 68), Подберезкин, Абильгор (Давиташвили, 62), Зуев, Кварацхелия, Коновалов, Игнатьев.

Не пропустите: "Сочи" разгромил "Арсенал" в молодежном первенстве. | http://soccernews.ru