"Рубин" сменит владельца

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"Рубин" сменит владельцаГенеральный директор "Рубина" Рустем Саяхов рассказал о важных изменениях в структуре клуба.

По его словам, до начала весенней части чемпионата России клуб планирует сменить юридическое лицо.

"Клуб уже в этом сезоне полностью спонсируется частным капиталом нескольких компаний. Государственных средств мы не привлекаем. И форма собственности должна быть соответствующей. К началу весенней части текущего сезона чемпионата России мы рассчитываем получить лицензию уже как новое юридическое лицо. 

Мы готовы пройти предусмотренную регламентом РФС процедуру смены организационно-правовой формы. Часть необходимых документов уже готова, часть мы еще готовим. Если в понедельник исполком РФС одобрит наше ходатайство, начнется активная фаза изменений. Про формализацию смены учредителей мы пока не говорим. Но переход в частную собственность был еще летом анонсирован высшим руководством клуба. Поэтому уже точно можно сказать, что государственные деньги на жизнедеятельность "Рубина" тратиться не будут", - сказал он.

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