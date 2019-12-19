"Рубин" снова опубликовал качающееся кресло, на котором теперь сидит Слуцкий

Теги рубинлеонид слуцкий

"Рубин" снова опубликовал качающееся кресло, на котором теперь сидит Слуцкий

"Рубин" в твиттере опубликовал кресло-качалку, на котором сидит Леонид Слуцкий. Над постом написано: "Скоро".

Ранее сообщалось, что специалист прибыл в Казань на базу "Рубина".

Напомним, в конце ноября 2019 года российский специалист покинул голландский "Витесс" из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 17 туров РПЛ "Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице.

А еще: Арустамян: "Слуцкий должен стать главным в "Рубине| http://soccernews.ru
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