"Рубин" снова опубликовал качающееся кресло, на котором теперь сидит Слуцкий

"Рубин" в твиттере опубликовал кресло-качалку, на котором сидит Леонид Слуцкий. Над постом написано: "Скоро".

Ранее сообщалось, что специалист прибыл в Казань на базу "Рубина".

Напомним, в конце ноября 2019 года российский специалист покинул голландский "Витесс" из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 17 туров РПЛ "Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице.

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