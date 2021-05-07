"Рубин" собирается подписать защитника "Сочи"

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Казанский "Рубин" намерен усилить оборону центральным защитником "Сочи" Михой Мевлей.

По информации "Чемпионата", клуб из Татарстана уже сделал предложение 30-летнему футболисту, который в июне станет свободным агентом.

Пока словенец не дал согласие на переход, поскольку рассчитывает на улучшение финансовых условий контракта.

В текущем сезоне Мевля сыграл за "Сочи" 29 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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