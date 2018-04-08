"Рубин" собирается выкупить хавбека "Краснодара"

Теги рубинкраснодарвячеслав подберезкин

"Рубин" собирается выкупить хавбека "Краснодара"
"Рубин" собирается выкупить права на полузащитника "Краснодара" Вячеслава Подберезкина, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, казанский клуб намерен использовать опцию о выкупе контракта футболиста.

Напомним, что 25-летний Подберезкин перешел в "Рубин" на правах аренды этой зимой, провел за клуб 3 матча и забил 1 гол.

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