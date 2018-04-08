"Рубин" собирается выкупить хавбека "Краснодара"



"Рубин" собирается выкупить права на полузащитника "Краснодара" Вячеслава Подберезкина, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, казанский клуб намерен использовать опцию о выкупе контракта футболиста.

Напомним, что 25-летний Подберезкин перешел в "Рубин" на правах аренды этой зимой, провел за клуб 3 матча и забил 1 гол.

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