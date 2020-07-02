"Рубин" согласен перенести матч с "Оренбургом"

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"Рубин" согласен перенести матч с "Оренбургом"

"Рубин" даст согласие на перенос матча 26-го тура РПЛ против "Оренбурга" в случае поступления соответствующей просьбы.

По информации "Бизнес Online", казанский клуб не против проведения игры с конкурентом в борьбе за выживание 19 июля.

Напомним, что приволжская команда не смогла принять участие в матчах с "Краснодаром" и "Уралом" из-за вспышки коронавируса.

Встреча "Рубина" и "Оренбурга" должна состояться в Казани 5 июля.

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