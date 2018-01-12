"Рубин" согласился отпустить Мвила в "Сент-Этьен"

Французский полузащитник "Рубина" Янн Мвила перейдет в "Сент-Этьен", сообщает Footmercato.

По сведениям издания, футболист договорился с казанским клубом о досрочном расторжении контракта. Таким образом хавбек перейдет в "Сент-Этьен" бесплатно и подпишет с ним контракт до лета 2019 года.

В этом сезоне 27-летний Мвила провел за "Рубин" 19 матчей и забил 2 мяча.

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