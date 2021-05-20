"Рубин" согласовал переход лучшего бомбардира словацкого первенства

Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Как сообщает Sport24, нападающий ДАК Эрик Рамирес продолжит карьеру в РПЛ.

По информации источника, "Рубин" согласовал трансфер 22-летнего футболиста. За переход клуб из Казани заплатит 3 миллиона евро.

Венесуэлец является лучшим бомбардиром нынешнего сезона чемпионата Словакии. Он забил 16 голов в 30 матчах.

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