"Рубин" согласовал переход лучшего бомбардира словацкого первенства
Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен
Как сообщает Sport24, нападающий ДАК Эрик Рамирес продолжит карьеру в РПЛ.
По информации источника, "Рубин" согласовал трансфер 22-летнего футболиста. За переход клуб из Казани заплатит 3 миллиона евро.
Венесуэлец является лучшим бомбардиром нынешнего сезона чемпионата Словакии. Он забил 16 голов в 30 матчах.
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