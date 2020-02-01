"Рубин" согласовал седьмой зимний трансфер

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"Рубин" согласовал седьмой зимний трансфер

"Рубин" договорился об очередном трансфере, который станет уже седьмым для клуба во время зимнего перерыва.

Ранее состав казанцев пополнили Иван Игнатьев, Дарко Евтич, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Пабло Сантос и Илья Самошников.

Сегодня вечером к этой компании присоединится полузащитник "Ольборга" Оливер Абильдгор.

23-летний датский хавбек уже летит в Турцию, где "Рубин" проводит второй тренировочный сбор, для подписания контракта.

Абильдгор является воспитанником "Ольборга", за основную команду провёл 91 матч, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 600 тысяч евро.

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