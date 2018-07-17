"Рубин" согласовал трансфер форварда "Зенита"

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"Рубин" согласовал трансфер форварда "Зенита"

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз перейдет в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба.

Клубы согласовали все детали трансфера и футболист уже прибыл на предсезонный сбор казанцев, который проходит в Австрии.

"Рубин" арендовал 27-летнего Полоза до конца сезона-2018/19.

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