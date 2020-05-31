"Рубин" сообщил об истечении контрактов у двух футболистов

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"Рубин" сообщил об истечении контрактов у двух футболистов

Казанский "Рубин" на официальном сайте сообщил, что команду покинут хавбек Ника Кипиани и нападающий Бека Микелталзе.

К обоих игроков истек срок трудового соглашения.

23-летний Кипиани участвовал всего в трех матчах "Рубина", не отметившись результативными действиями. 22-летний Микелтатзе забил один гол и сделал результативную передачу в 12 встречах за клуб. 

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