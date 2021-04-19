"Рубин" сообщил "Ювентусу" и "Интеру" цену на Хвичу
Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен
Казанский "Рубин" готов продать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию за 20 миллионов евро, сообщает Betting Insider.
По сведениям источника, агент футболиста Мамука Джугели и представитель "Рубина" Михаил Прокопец на прошлой неделе побывали в Италии и провели предварительные переговоры с "Ювентусом" и "Интером". Хавбеком также интересуются "Милан", "Наполи", "Аталанта" и "Бавария".
В нынешнем сезоне 20-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17