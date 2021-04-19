"Рубин" сообщил "Ювентусу" и "Интеру" цену на Хвичу

Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Казанский "Рубин" готов продать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию за 20 миллионов евро, сообщает Betting Insider.

По сведениям источника, агент футболиста Мамука Джугели и представитель "Рубина" Михаил Прокопец на прошлой неделе побывали в Италии и провели предварительные переговоры с "Ювентусом" и "Интером". Хавбеком также интересуются "Милан", "Наполи", "Аталанта" и "Бавария".

В нынешнем сезоне 20-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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