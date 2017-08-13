"Рубин" спасается от поражения в игре против "СКА-Хабаровск" в добавленное арбитром время

В матче 6 утра Премьер-Лиги "СКА-Хабаровск" на своем поле не удержал победу над казанским "Рубином", пропустив гол в в свои ворота на второй добавленной арбитром к поединку минуте.

"СКА-Хабаровск" - "Рубин" - 1:1

Голы: Христов, 82 - 1:0, Цакташ, 90+2 - 1:1.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Наваловски, Баляйкин, Дедечко, Габулов (Казанков, 65), Федотов (Христов, 72), Никифоров (Черевко, 72), Маркович.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Гранат, Сорокин, Кудряшов, Набиуллин, М'Вила, Оздоев, Рочина (Цакташ, 71), Карадениз, Жамалетдинов (Азмун, 68).

Напомним, вчера ЦСКА обыграл "Спартак". | soccernews.ru